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Лунный календарь садовода на неделю 17-23 июня

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Новосибирск
02:07 14 Июня 2019
еда, овощи, фрукты
Источник:
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Портал www.sibnovosti.ru  публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 17-23 июня, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

17 июня (Полнолуние, Луна в Стрельце)  - не рекомендуется работать в саду и огороде.

18 июня (убывающая Луна в Козероге) – лук, чеснок, редис, морковь, картофель; саженцы смородины и крыжовника; цветы.

19 июня (убывающая Луна в Козероге) – лук, чеснок, редис, морковь, картофель; саженцы смородины и крыжовника; цветы.

20 июня (убывающая  Луна в Водолее) – не рекомендуются работы.

21 июня (убывающая Луна в Водолее) – не рекомендуются работы.

22 июня (убывающая Луна в Водолее) – не рекомендуются работы

23 июня (убывающая Луна в Рыбах) – морковь, редис, картофель, зелень; саженцы смородины, крыжовника, клубники, земляники; цветы.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www. 4samsung.ru

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