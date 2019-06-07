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Лунный календарь садовода на неделю 10-16 июня

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Новосибирск
12:27 7 Июня 2019
овощи, фрукты, еда
Автор: Sibnovosti.ru
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Портал www.sibnovosti.ru  публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 10-16 июня, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

10 июня (растущая Луна в Деве)  - огурцы, горький перец; саженцы клубники, земляники; цветы.

11 июня (растущая Луна в Весах) – помидоры, баклажаны, капуста, сладкий перец; саженцы малины, крыжовника, смородины, ежевики; цветы.

12 июня (растущая Луна в Весах) – баклажаны, сладкий перец; саженцы смородины и крыжовника; цветы.

13 июня (растущая Луна в Скорпионе) – огурцы, томаты, баклажаны; саженцы клубники, земляники, малины, ежевики, смородины и крыжовника; цветы.

14 июня (растущая Луна в Скорпионе) – огурцы, томаты, баклажаны, перец; саженцы клубники, земляники, малины, ежевики, смородины и крыжовника; цветы.

15 июня (растущая Луна в Скорпионе) – огурцы, томаты, баклажаны, перец; саженцы клубники, земляники, малины, ежевики, смородины и крыжовника; цветы.

16 июня (растущая Луна в Стрельце) – саженцы малины, ежевики.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www. 4samsung.ru

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