Лунный календарь садовода на неделю 10-16 июня

Портал www.sibnovosti.ru публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 10-16 июня, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.
10 июня (растущая Луна в Деве) - огурцы, горький перец; саженцы клубники, земляники; цветы.
11 июня (растущая Луна в Весах) – помидоры, баклажаны, капуста, сладкий перец; саженцы малины, крыжовника, смородины, ежевики; цветы.
12 июня (растущая Луна в Весах) – баклажаны, сладкий перец; саженцы смородины и крыжовника; цветы.
13 июня (растущая Луна в Скорпионе) – огурцы, томаты, баклажаны; саженцы клубники, земляники, малины, ежевики, смородины и крыжовника; цветы.
14 июня (растущая Луна в Скорпионе) – огурцы, томаты, баклажаны, перец; саженцы клубники, земляники, малины, ежевики, смородины и крыжовника; цветы.
15 июня (растущая Луна в Скорпионе) – огурцы, томаты, баклажаны, перец; саженцы клубники, земляники, малины, ежевики, смородины и крыжовника; цветы.
16 июня (растущая Луна в Стрельце) – саженцы малины, ежевики.
Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов
Фото с сайта www. 4samsung.ru