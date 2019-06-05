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Эксперты назвали наиболее полезные ягоды

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Новосибирск
14:33 5 Июня 2019
фрукты, здоровье, сады
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Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, считают эксперты, чье мнение приводит агентство РИА Новости.

При этом вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, отмечают специалисты.

«Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, потому что та клубника, которая сейчас везде продается, массового производства. В связи с тем, что производители борются за урожайность, чтобы получить больше ягод с меньшей площади, к сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной. То есть продукт хорошо выглядит, хорошо пахнет, но по вкусу он отличается, и, что очень важно, он очень сильно отличается с точки зрения химического состава», - рассказал врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко.

На этом фоне те ягоды, которые не культивируются – голубика или брусника, например, с точки зрения пользы занимают первое место, хотя и являются менее доступными, отметил врач.

В свою очередь, врач-диетолог Клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила, что в целом ягоды очень полезны и богаты витаминами и микроэлементами, такими как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь, силен. Содержание этих элементов в составе ягод может благотворно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поддерживать иммунную систему, а также замедлять процессы старения.

Фото yandex.ru

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