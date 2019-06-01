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Лунный календарь садовода на неделю 3-9 июня

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Новосибирск
11:20 1 Июня 2019
фрукты, овощи, еда
Автор: Sibnovosti.ru
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Портал www.sibnovosti.ru  публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 3-9 июня, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными, а какие нет для работы в саду и огороде.

3 июня (Новолуние, Луна в Тельце)  - не рекомендуется сажать.

4 июня (Новолуние. Луна в Тельце) – не рекомендуется сажать.

5 июня (растущая Луна в Раке) – огурцы, томаты, сладкий перец, капуста, зелень; саженцы малины, ежевики, смородины и крыжовника; цветы.

6 июня (растущая Луна в Раке) – огурцы, томаты, сладкий перец, капуста, зелень; саженцы малины, ежевики, смородины и крыжовника; цветы.

7 июня (растущая Луна во Льве) – трава, зелень.

8 июня (растущая Луна во Льве) – трава, зелень.

9 июня (растущая Луна в Деве) – огурцы, горький перец; клубника, земляника; цветы.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www.ogorod-ural.ru

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