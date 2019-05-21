Лунный календарь садовода на неделю 20-26 мая

Портал www.sibnovosti.ru начинает публиковать еженедельный «Лунный календарь садовода», чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными, а какие нет для работы в саду и огороде.

В период с 20 по 26 мая благоприятными днями для посадки отдельных садоводческих культур будут:

20 мая (убывающая Луна в Стрельце) - лук.

21 мая (убывающая Луна в Козероге) – огурцы, редиска, чеснок, лук, морковь, картофель; саженцы клубники, земляники, смородины, крыжовника; цветы.

22 мая (убывающая Луна в Козероге) – огурцы, картофель, редиска, морковь; саженцы клубники, земляники; цветы.

23 мая (убывающая Луна в Козероге) – огурцы, редиска, чеснок, картофель, морковь; саженцы клубники, земляники, смородины, крыжовника; цветы.

24 мая (убывающая Луна в Водолее) – не рекомендуется сажать.

25 мая (убывающая Луна в Водолее) – не рекомендуется сажать.

26 мая (убывающая Луна в Рыбах) – огурцы, томаты, баклажаны, сладкий перец, зелень, капуста, картошка, морковь; саженцы клубники, земляники, малины, смородины, крыжовника; цветы.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www.ogorod-ural.ru