Итоги ПМЭФ-2019: соглашения на 3,1 трлн рублей и пессимистичные прогнозы

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге завершился Международный экономический форум (ПМЭФ-2019), по итогам которого было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, что является абсолютным рекордом. В этом году форум стал самым масштабным по числу и составу участников. По данным оргкомитета ПМЭФ, мероприятие посетили более 19 тыс участников из 145 стран, 1,3 тыс. человек из них «на уровне первых руководителей», а также семеро глав государств.

Цифра в 650 соглашений, несомненно, впечатляет и свидетельствуют о том, что, несмотря на действующий режим санкций и в целом непростую геополитическую ситуацию, экономика России интересна для инвестиций как российского, так и иностранного бизнеса. Примечательно, что второй по численности на фоме стала американская делегация.

Несмотря на впечатляющие результаты, на форуме прозвучало и немало пессимистичных прогнозов относительно перспектив развития российской экономики.

Так, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «у нас нет возможности для серьезного прорыва». По его словам, влияние нацпроектов на рост экономики ограничивается минимальными 1%. «Нам нужно больше», - сказал он. В частности, Алексей Кудрин констатировал, что сейчас бизнес не доверяет российской судебной системе. В целом, по его прогнозам, в ближайшие годы наш потенциал роста - около 2% или ниже. Так что выполнить цели, поставленные в майском указе президента, - войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году - не удастся.

В этом году регионы Сибири были представлены на ПМЭФ единым стендом площадью 100 кв. метров впервые за несколько лет. На нем были размещены масштабные инвестпроекты в области науки, экологии, туризма и инфраструктуры, определяющие будущее округа через 10 лет.

По итогам форума сибирским регионам удалость заключить серию соглашений. Так, на территории новосибирского Промышленно-логистического парка (ПЛП) будет построен транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Новосибирск». Этот пункт вошел в соглашение о развитии транспортно-логистической инфраструктуры региона. Также было решено, что в Томске при поддержке ВЭБ будет построен межвузовский кампус. Планируется, что мощность многофункционального студенческого городка составит около 20 тыс мест.

Кузбасс подписал соглашения, призванные снизить выборы вредных веществ в атмосферу Новокузнецка. Соглашения предполагают осуществление целого ряда дорогостоящих проектов, которые должны улучшить экологическую ситуацию. В частности, в работы на металлургическом комбинате «Евраз ЗСМК» будет вложено 2,87 млрд руб. Из этой суммы 1,8 млрд руб. пойдет на строительство системы серогазоочистки. Инвестиции «Кузнецких ферросплавов» предполагаются в объеме 3 млрд руб. СГК обязалась потратить на необходимые ремонты оборудования более 120 млн руб.

Компания «Газпром нефть» построит в Омске собственную солнечную электростанцию. Проект реализуют при поддержке группы компаний «Хевел».

Главный редактор www.sibnovosti.ru Андрей Лавров