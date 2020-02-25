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Россияне рассказали о любимой начинке для блинов на Масленицe

Главная ЕДА
Новосибирск
10:20 25 Февраля 2020
россияне, масленица
Автор: Sibnovosti.ru
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Из несладких начинок россияне чаще всего выбирают мясные, а из сладких отдают предпочтение сгущенке, сообщает «Радио Сибирь».

Также в пятерку любимых вошли блины с вареньем и джемом, со сметаной и творогом.

При этом более половины опрошенных готовят блины по семейным рецептам. 60% опрошенных рассчитывают поесть блины на Масленицу несколько раз за неделю, а  12% респондентов рассказали, что едят блины на Масленицу только один раз - в последний праздничный день.

В этом году Масленица отмечается с 24 февраля по 1 марта.

Фото yandex.ru

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