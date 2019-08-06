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Опрос: печенье, шоколад и сахарные изделия названы любимыми сладостями россиян

Главная ЕДА
Новосибирск
12:14 6 Августа 2019
конфеты, еда, кондитерская, опрос
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Оператор фискальных данных «Такском» назвал наиболее продаваемые кондитерские изделия в России, по данным на июль этого года.

В их число попали печенье, пряники и вафли, сообщает RT.

Средняя цена на печенье составила 150 руб. за кг, при этом его продажи выросли на 4% по сравнению с прошлым годом. На втором месте находятся шоколадные изделия. Цена на конфеты составила 595 руб. за кг, а их продажи выросли на 3%.

Третье место досталось сахарным изделиям, четвертое - шоколадной пасте, а на пятой позиции расположились пирожные и торты.

Фото yandex.ru

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