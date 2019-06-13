В Бурятии слепили самый маленький пельмень

Самый маленький пельмень слепили в Улан-Удэ. Так, 23 летний Андрей Степанов слепил пельмень размером 5 миллиметров, сообщает «Радио Сибирь».

Юноша показал свое мастерство в рамках гастрономического поединка шеф-поваров – финалистов конкурса профессионального мастерства «Золотой черпак».

Также конкурсанты на скорость лепили наибольшее количество бууз и толмы. С заданиями Андрей Степанов справился на отлично. В итоге он обошел сильнейших шеф-поваров из Иркутска и Читы. Победитель получил диплом и сертификат на поездку на Всемирный конгресс шеф-поваров в Санкт-Петербург в следующем году.

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