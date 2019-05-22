Эксклюзивные программы TV BRICS и «Жэньминьван» познакомят россиян с особенностями китайской культуры

Один из самых авторитетных, влиятельных и оперативно обновляемых сайтов в Китае, компания «Жэньминьван» и Международная сеть TV BRICS запустили совместное производство циклов программ «Российские звезды готовят блюда китайской кухни» и «Китай нашими глазами». Событие стало особенно символичным в контексте важного события: 2 октября Российская Федерация и Китайская Народная Республика отметят 70-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Легко и доступно объяснять российским зрителям специфику и особенности китайской кулинарной школы будут ведущие программ кулинарно-развлекательного жанра «Российские звезды готовят блюда китайской кухни». Каждый выпуск будет посвящен одному из блюд традиционной китайской кухни: пельмени, свинина в кисло-сладком соусе, утка по-пекински и т.д. Рассказывать и показывать, как в домашних условиях, без труда приготовить легендарные блюда из традиционного набора продуктов, купленных в рядовом российском супермаркете, будут профессиональный повар из ресторана китайской кухни, ведущий TV BRICS и приглашенная звезда. В процессе приготовления блюда зрители узнают историю его появления, причину популярности, а также смогут проникнуться традициями и вкусовыми предпочтениями жителей Поднебесной. Цикл программ будет состоять из 12 выпусков длительностью в 12 минут.

Представители МИД России и Китая, политологи, экономисты международного уровня, профессоры университетов двух стран, публицисты, бизнесмены и предприниматели станут гостями проекта «Китай нашими глазами». В программах в жанре беседы-интервью ведущий и два приглашенных эксперта обсудят выбранную тему выпуска и расскажут телезрителям о достигнутых результатах двусторонних партнёрских отношений между двумя странами за последние несколько лет. На сегодняшний день планируется цикл из 5 программ длительностью в 24 минуты. Проект «Китай нашими глазами» будет способствовать укреплению промышленного, дипломатического, культурного и языкового сотрудничества между Россией и Китаем.

Справка:

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