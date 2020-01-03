Что изменится для ваших финансов в 2020 году

Новый год принесет множество законодательных изменений, которые могут отразиться на вашем кошельке. Рассказываем о самых важных нововведениях.

1. Клиенты МФО смогут обращаться к финомбудсмену

С 1 января денежные споры с микрофинансовыми организациями (МФО) можно будет улаживать с помощью финансового омбудсмена. Он рассматривает дела быстро — не больше 15 дней. Для потребителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно онлайн. Решение омбудсмена имеет такую же силу, как и постановление суда. С 2019 года финомбудсмен уже помогает клиентам страховых компаний улаживать денежные разногласия со страховщиками. С 2021 года с финомбудсменом будут обязаны взаимодействовать все банки, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы (КПК).

2. Максимальная переплата по займам снова снизится

С 1 января лимит переплаты по потребительским кредитам и займам сроком до года снизится с двух до полутора размеров выданного займа. В сумму переплаты входят все проценты, комиссии, неустойки и штрафы. Правила действуют только для новых договоров. Если заем был оформлен раньше, для него сохранятся прежние ограничения.

«С вводом поэтапных ограничений с рынка уходят компании, которые работали на предельных значениях стоимости кредита, провоцировали рост неоправданной долговой нагрузки своих клиентов. В благоприятных условиях оказываются эффективные и технологичные МФО, которые постоянно улучшают свои бизнес-модели и ответственно относятся к выбору заемщиков, адаптируются к их интересам», - заявил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

3. Изменятся пошлины на онлайн-шопинг в зарубежных магазинах

С 1 января онлайн-заказы из зарубежных магазинов стоимостью более 200 евро будут облагаться пошлиной. Придется заплатить 15% от суммы свыше установленного лимита. Раньше пошлина составляла 30%, но ее нужно было платить, когда общая стоимость всех заказов за месяц превышала 500 евро. Кроме того, с нового года изменятся пошлины на тяжелые посылки. Придется заплатить за почтовые отправления, которые весят больше 31 кг.: за каждый килограмм сверх этой нормы возьмут пошлину — 2 евро. Раньше учитывался суммарный вес всех посылок за месяц. Если он превышал 31 кг., то за каждый дополнительный килограмм брали 4 евро.

4. Статус самозанятых смогут получить жители 23 регионов России

С 1 января еще в 19 регионах России можно будет платить налог на профессиональный доход. В 2019 году он начал действовать в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Статус самозанятого могут получить люди, которые оказывают услуги или продают товары без работодателя и наемных работников. Например, няни, частные повара, репетиторы, швеи, строители и другие фрилансеры. Максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, налог составляет 4% от профессионального дохода. Те, кто работает с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, должны перечислять 6%. При этом не нужно платить подоходный налог, налог на прибыль и страховые взносы по ОМС.

5. Брокеры будут проводить сделки для клиентов на лучших условиях

С 2020 года брокеры обязаны исполнять поручения клиента на самых выгодных для него условиях и при этом самостоятельно учитывать все обстоятельства, которые могут влиять на доходность и уровень риска инвестиций.

Например, клиент может поручить брокеру купить определенную ценную бумагу, но не указать цену сделки и биржу, на которой нужно ее приобрести. В этом случае брокер должен самостоятельно изучить котировки на всех биржах, с которыми он сотрудничает, учесть все возможные комиссии, выбрать оптимальное время для покупки и выполнить поручение на лучших условиях.

Также перед проведением сделки брокеры будут предоставлять клиенту всю информацию, которая поможет ему принять взвешенное решение. В частности, брокер должен сообщить о ценах спроса и предложения на выбранный финансовый инструмент и комиссиях, которые влияют на доходность вложений.

6. НПФ расскажут клиентам, какой инвестдоход начислили на их счета

С 2020 года все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обязаны публиковать на своих сайтах информацию о процентах, которые они начислили своим клиентам по итогам года. Фонды также сообщат, на сколько в среднем они проиндексировали выплаты тем людям, которые уже получают пенсии. Информацию об инвестиционной доходности фонды должны публиковать раз в год до 31 марта, об индексации — до 1 августа.

7. Скидки за безаварийную езду не будут сгорать

С 1 апреля 2020 года коэффициент бонус-малус (КБМ) будет сохраняться за водителем, если он не был вписан ни в один полис ОСАГО более года. Коэффициент бонус-малус отражает, насколько часто водитель становится виновником ДТП. Если он не попадает в аварии, КБМ снижается — и автовладелец получает скидку на полис ОСАГО. Раньше человек, который долгое время не водил машину и, как следствие, не покупал полис ОСАГО, терял скидку за безаварийную езду, так как его КБМ приравнивали к 1. Проверить свой КБМ можно на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

8. Переводить деньги во все регионы внутри банка можно будет без комиссии

С 13 июня 2020 года в России отменят «банковский роуминг» — комиссии за денежные переводы между клиентами одного банка в разных регионах. Сейчас некоторые банки берут 1–1,5% от суммы перевода за отправку денег в другой регион страны.

9. Плату за страховку при кредите можно будет вернуть

С 1 сентября 2020 года в случае досрочного погашения кредита заемщики смогут возвращать часть стоимости страховки, которую покупали при его оформлении. Закон коснется только новых кредитных договоров, которые будут заключены после этой даты. Сумма возврата будет строго пропорциональна времени, которое осталось до конца периода страхования. Например, если заемщик оформил полис на год, а погасил кредит за 9 месяцев, ему вернут четверть цены страховки. Но только если к моменту возврата не наступил страховой случай и по нему не было выплат.

Теперь можно будет рассчитывать на возврат и при коллективном страховании, когда банк заключает со страховой компанией единый договор, а затем вписывает в него своих заемщиков. Раньше в таких случаях деньги либо вообще нельзя было вернуть, либо из суммы возврата вычитали комиссию, которая могла достигать 90% от стоимости страховки.

Кроме того, на договоры коллективного страхования распространили период охлаждения. В течение 14 дней с момента присоединения к коллективному договору клиент получит право отказаться от него и полностью вернуть сумму, уплаченную за страховку.

подготовлено благодаря пресс-службы Отделения Красноярск Сибирского ГУ Банка России