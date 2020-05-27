27 мая
Новосибирск
погода +14 °C
71.14
 
€ 77.79
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Хостинг-провайдер RUVDS предложил клиентам виртуальную инфраструктуру в Амстердаме

Главная Бизнес
Новосибирск
12:38 27 Мая 2020
интернет, it-технология
версия для печати Ico_print

В рамках взаимодействия RUVDS и Interxion, российский хостинг-провайдер разместил оборудование в гермозоне дата-центра в Амстердаме (AMS9). Для расширения присутствия RUVDS использует сервера высокой плотности корпоративного уровня Huawei; зарезервированный доступ к оборудованию обеспечивает провайдер RETN.

Амстердам стал четвертой европейской точкой присутствия RUVDS. «Благодаря своему географическому положению ЦОД даёт возможность построения хорошей связности как с США, так и с Европой одновременно», — прокомментировали в пресс-службе компании. Зарубежная инфраструктура одного из самых динамично развивающихся отечественных хостинг-провайдеров VPS начиналась с Швейцарии. Здесь в конце 2016 года была оборудована гермозона в дата-центре Дельталис. Сегодня швейцарские мощности компании работают в Цюрихе. Также оборудование установлено в гермозонах Equinix LD8 (Лондон, Великобритания), Telehouse (Франкфурт, Германия).

RUVDS устанавливает единые цены на аренду виртуальных серверов, и выбор Амстердама в качестве дата-центра не повысит конечную стоимость услуг. По аналогичным ценам клиенты компании могут воспользоваться мощностями российских дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске. Распределённая сеть снижает риски клиентов и позволяет арендовать мощности, которые менее всего удалены от офиса или места работы.

Виртуальный сервер и его преимущества

Для разворачивания собственных сетевых ресурсов бизнес может использовать виртуальный хостинг, VDS (virtual dedicated server), выделенный сервер. Виртуальный сервер оставляет пользователю больше возможности для маневрирования, чем обычный хостинг, и обходится дешевле аренды выделенного сервера. VDS позволяет

  • устанавливать требуемое программное обеспечение,
  • запускать необходимое количестве сайтов, баз данных, доменов, FTP-аккаунтов,
  • использовать собственный IP-адрес,
  • наращивать мощности по мере развития проектов.

RUVDS гарантирует весь объем ресурсов согласно выбранному тарифу и обеспечивает полную изоляцию работающих на одной машине VDS. Есть возможность подключить защиту от DDOS и антивирусную защиту.

Тесты серверов в сообществе Хабр также демонстрируют высокий результат RUVDS среди проверенных 18 зарубежных и российских провайдеров.

16+

на правах рекламы

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области откроются салоны красоты и автомастерские

В Новосибирской области откроются салоны красоты и автомастерские

12 Апреля 2020 г.
Решение принял губернатор
Новости Новосибирска: Новые рекламные возможности от российских радиостанций

Новые рекламные возможности от российских радиостанций

1 Апреля 2020 г.
Бесконтактное размещение за один день
Новости Новосибирска: Налоговые службы Новосибирской области зачистят реестр ИП

Налоговые службы Новосибирской области зачистят реестр ИП

25 Февраля 2020 г.
В списке много недействующих и фиктивных предпринимателей
Новости Новосибирска: В регионах введут рейтинг уровня роста предпринимательства после бизнес-форума ШОС и БРИКС

В регионах введут рейтинг уровня роста предпринимательства после бизнес-форума ШОС и БРИКС

12 Сентября 2019 г.
Форум пройдет 26 и 27 сентября при поддержке Международной медиасети TV BRICS
Новости Новосибирска: «Сибирский цемент» подвел производственные итоги за первое полугодие 2019 года

«Сибирский цемент» подвел производственные итоги за первое полугодие 2019 года

12 Июля 2019 г.
Холдинговая компания «Сибирский цемент» подвела итоги работы за шесть месяцев 2019 года. С января по июнь на трех заводах холдинга произведено 1 455,1 тыс. тонн цемента, что на 2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года (1 424,4 тыс. тонн). В ООО «Топки...
Новости Новосибирска: Первая солнечная электростанция «Газпром нефти» появится на Омском НПЗ

Первая солнечная электростанция «Газпром нефти» появится на Омском НПЗ

8 Июня 2019 г.
Первая - уже до конца 2019 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Китае состоялась коллективная свадьба борцов с эпидемией коронавируса

В Китае состоялась коллективная свадьба борцов с эпидемией коронавируса

22 Мая 2020 г.
Церемония прошла в городе Сиань
Новости Новосибирска: Участок новосибирского Гусинобродского шоссе введут в строй до сентября

Участок новосибирского Гусинобродского шоссе введут в строй до сентября

22 Мая 2020 г.
В мэрии решили ускорить дорожные работы
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 89 новых случаев заболевания COVID-19

В Новосибирской области 89 новых случаев заболевания COVID-19

25 Мая 2020 г.
Этот показатель взял в регионе новую высоту
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19