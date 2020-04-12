В Новосибирской области откроются салоны красоты и автомастерские

С понедельника, 13 апреля, в Новосибирской области откроются сервисные предприятия: салоны красоты, автомастерские, химчистки и пр. Такое решение принял губернатор Андрей Травников. Также с понедельника возобновят работу и почтовые отделения.

Напомним, накануне Травников вместе с митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом дал добро на посещение храмов на Вербное воскресенье и Пасху. Кроме этого возобновляется очное обучение в школах всех сельских поселений численностью менее 23 тысяч человек.

На данный момент в области 28 человек проходят лечение от коронавируса. 15 из них - моложе 45 лет.