Налоговые службы Новосибирской области зачистят реестр ИП

Налоговая служба Новосибирской области готовится к масштабной актуализации данных реестра индивидуальных предпринимателей. Список требует обновления – в нем много недействующих и фиктивных ИП. По предварительным оценкам, во втором полугодии 2020 года из госреестра будут исключены тысячи фамилий.

«Тенденция текущего момента — регистрация фиктивных ИП. За небольшое вознаграждение люди предоставляют паспортные данные, потом по доверенности передают полномочия на управление предприятием. При этом оснований для отказа в регистрации ИП у налоговой нет», - цитирует РБК главу регионального УФНС Алексея Легостаева.

По данным налоговиков, около 14 тысячи ИП в Новосибирской области – то есть каждый седьмой предприниматель - не сдают отчеты в налоговую службу.