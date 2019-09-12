12 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В регионах введут рейтинг уровня роста предпринимательства после бизнес-форума ШОС и БРИКС

Главная Бизнес
Новосибирск
17:09 12 Сентября 2019
форум, уфа, брикс, бизнес
версия для печати Ico_print

На Уфимском бизнес-форуме ШОС и БРИКС, который пройдет 26 и 27 сентября при поддержке Международной медиасети TV BRICS, Экспертный совет Госдумы выступит с предложением о создании «Рейтинга МСП в регионах». 

По словам вице-президента Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Рустама Муратова, данная инициатива, по задумке ее авторов, должна смотивировать власти к дополнительным стимуляционным действиям в этом направлении.

Автором инициативы выступает глава Экспертного совета Госдумы по МСП, депутат ФС ГД РФ Рифат Шайхутдинов. Он рассказал о том, что национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предполагает два целевых показателя - рост численности занятых МСП и доли малого бизнеса в ВВП страны, и эти характеристики относительны. Увеличения численности можно достичь формальным дроблением бизнеса, а рост доли в ВВП зависит от уменьшения доли крупных предприятий, например, в связи с падением цен на энергоносители, на металлы на биржевых рынках и так далее.

 «Главным показателем роста предпринимательства является только рост выручки предприятий в сфере МСП, следовательно, надо вводить критерий выручки, оборота, реализации бизнеса. Поэтому на форуме в Уфе от Экспертного совета Госдумы, который я возглавляю, мы внесем предложение о создании подобного рейтинга регионов, первые результаты которого представим на Всероссийском форуме по реализации нацпроектов, запланированном на 2020 год», - сообщил Рифат Шайхутдинов.

По его словам, Башкортостан – один из примеров того, как власть должна работать с бизнесом: это диалог, где обе стороны слышат друг друга и готовы к сотрудничеству. Введен формат инвестчасов, перестроены под новые задачи Госкомитет по предпринимательству и Лизинговая компания, назначаются в каждом районе ответственные за работу с бизнесменами. После проведения стратегической сессии Корпорации МСП в республику удалось привлечь 1,5 млрд рублей. В конце сентября пройдет вторая сессия, на которой также будет распределено финансирование между бизнесменами в размере более 2 млрд рублей.  

Башкортостан активно сотрудничает с Татарстаном, с иностранными государствами, значительный вклад в развитие бизнес-коммуникаций вносит и ежегодный Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. По итогам всех этих мероприятий в республику удалось привлечь значительные средства - инвестиции выросли на 13,6%.

Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Уфе 26 и 27 сентября. В форуме примут участие 2500 представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, бизнесмены, общественные деятели, правозащитники и эксперты из 30 стран мира, а также представители международных организаций ЮНИДО, ЮНЕСКО и других. К участию приглашен Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В рамках форума запланировано проведение 18 мероприятий. Подписание международной Хартии защиты бизнеса. Состоится презентация 100 инвестиционных проектов Республики Башкортостан. Одной из главных тем форума станет безопасность ведения бизнеса в странах-участницах ШОС и БРИКС. Бесплатная регистрация открыта на сайте: sco-brics.ru.

 

 

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «Сибирский цемент» подвел производственные итоги за первое полугодие 2019 года

«Сибирский цемент» подвел производственные итоги за первое полугодие 2019 года

12 Июля 2019 г.
Холдинговая компания «Сибирский цемент» подвела итоги работы за шесть месяцев 2019 года. С января по июнь на трех заводах холдинга произведено 1 455,1 тыс. тонн цемента, что на 2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года (1 424,4 тыс. тонн). В ООО «Топки...
Новости Новосибирска: Первая солнечная электростанция «Газпром нефти» появится на Омском НПЗ

Первая солнечная электростанция «Газпром нефти» появится на Омском НПЗ

8 Июня 2019 г.
Первая - уже до конца 2019 года
Новости Новосибирска: В России отменят порядка 10 тыс советских ГОСТов

В России отменят порядка 10 тыс советских ГОСТов

3 Июня 2019 г.
Около 10 тыс действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Новости Новосибирска: Джаз в кинематографе: новый спецпроект телеканала «Продвижение» и портала kino-teatr.ru

Джаз в кинематографе: новый спецпроект телеканала «Продвижение» и портала kino-teatr.ru

17 Апреля 2019 г.
Мероприятие направлено на развитие торговых и экономических отношений
Новости Новосибирска: «МКР-МЕДИА» выступил в качестве информационного партнёра РИФ – 2019 в Сочи

«МКР-МЕДИА» выступил в качестве информационного партнёра РИФ – 2019 в Сочи

19 Февраля 2019 г.
Участие медиахолдинга в крупнейшем международном событии стало возможным, благодаря подписанному соглашению об информационном сотрудничестве между «МКР-МЕДИА» и Фондом Росконгресс
Новости Новосибирска: Фонд Росконгресс и Доминикано-российская торговая палата договорились о сотрудничестве

Фонд Росконгресс и Доминикано-российская торговая палата договорились о сотрудничестве

18 Февраля 2019 г.
Совместная работа в рамках соглашения будет вестись по целому ряду направлений
Новости компаний
09/09
Керамогранит как универсальный материал
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Китай построил первый полярный круизный лайнер

Китай построил первый полярный круизный лайнер

10 Сентября 2019 г.
Greg Mortimer передан американской компании SunStone Ships
Новости Новосибирска: Гостям алтайского «Манжерока» сократили дорогу в гору

Гостям алтайского «Манжерока» сократили дорогу в гору

9 Сентября 2019 г.
На курорте ввели в строй скоростной подъемник
Новости Новосибирска: В Сибири соберут 14,5 млн тонн зерновых

В Сибири соберут 14,5 млн тонн зерновых

10 Сентября 2019 г.
Результат окажется меньше, чем в прошлом году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356