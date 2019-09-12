В регионах введут рейтинг уровня роста предпринимательства после бизнес-форума ШОС и БРИКС

На Уфимском бизнес-форуме ШОС и БРИКС, который пройдет 26 и 27 сентября при поддержке Международной медиасети TV BRICS, Экспертный совет Госдумы выступит с предложением о создании «Рейтинга МСП в регионах».

По словам вице-президента Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Рустама Муратова, данная инициатива, по задумке ее авторов, должна смотивировать власти к дополнительным стимуляционным действиям в этом направлении.

Автором инициативы выступает глава Экспертного совета Госдумы по МСП, депутат ФС ГД РФ Рифат Шайхутдинов. Он рассказал о том, что национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предполагает два целевых показателя - рост численности занятых МСП и доли малого бизнеса в ВВП страны, и эти характеристики относительны. Увеличения численности можно достичь формальным дроблением бизнеса, а рост доли в ВВП зависит от уменьшения доли крупных предприятий, например, в связи с падением цен на энергоносители, на металлы на биржевых рынках и так далее.

«Главным показателем роста предпринимательства является только рост выручки предприятий в сфере МСП, следовательно, надо вводить критерий выручки, оборота, реализации бизнеса. Поэтому на форуме в Уфе от Экспертного совета Госдумы, который я возглавляю, мы внесем предложение о создании подобного рейтинга регионов, первые результаты которого представим на Всероссийском форуме по реализации нацпроектов, запланированном на 2020 год», - сообщил Рифат Шайхутдинов.

По его словам, Башкортостан – один из примеров того, как власть должна работать с бизнесом: это диалог, где обе стороны слышат друг друга и готовы к сотрудничеству. Введен формат инвестчасов, перестроены под новые задачи Госкомитет по предпринимательству и Лизинговая компания, назначаются в каждом районе ответственные за работу с бизнесменами. После проведения стратегической сессии Корпорации МСП в республику удалось привлечь 1,5 млрд рублей. В конце сентября пройдет вторая сессия, на которой также будет распределено финансирование между бизнесменами в размере более 2 млрд рублей.

Башкортостан активно сотрудничает с Татарстаном, с иностранными государствами, значительный вклад в развитие бизнес-коммуникаций вносит и ежегодный Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. По итогам всех этих мероприятий в республику удалось привлечь значительные средства - инвестиции выросли на 13,6%.

Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Уфе 26 и 27 сентября. В форуме примут участие 2500 представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, бизнесмены, общественные деятели, правозащитники и эксперты из 30 стран мира, а также представители международных организаций ЮНИДО, ЮНЕСКО и других. К участию приглашен Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В рамках форума запланировано проведение 18 мероприятий. Подписание международной Хартии защиты бизнеса. Состоится презентация 100 инвестиционных проектов Республики Башкортостан. Одной из главных тем форума станет безопасность ведения бизнеса в странах-участницах ШОС и БРИКС. Бесплатная регистрация открыта на сайте: sco-brics.ru.