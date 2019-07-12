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«Сибирский цемент» подвел производственные итоги за первое полугодие 2019 года

Главная Бизнес
Новосибирск
14:49 12 Июля 2019
производство, экономика, итоги
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Холдинговая компания «Сибирский цемент» подвела итоги работы за шесть месяцев 2019 года.

С января по июнь на трех заводах холдинга произведено 1 455,1 тыс. тонн цемента, что на 2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года (1 424,4 тыс. тонн).

В ООО «Топкинский цемент» в первом полугодии выпущено 1 001,6 тыс. тонн продукции (на 4% больше, чем в 2018 году, по итогам которого произведено 959,9 тыс. тонн).

В ООО «Красноярский цемент» за шесть месяцев изготовлено 288,9 тыс. тонн цемента – на 11% меньше, чем за тот же период 2018-го (325,3 тыс. тонн).

Наибольшее увеличение объемов производства продемонстрировало ООО «ТимлюйЦемент»: на предприятии произвели 164,5 тыс. тонн цемента (+18% к уровню 2018 года – 139,2 тыс. тонн).

На комбинате «Волна» за январь–июнь выпущено 3 916,3 тыс. квадратных метров асбестоцементной продукции – на 17% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (3 337,6 тыс. квадратных метров).

ООО «Сибирский бетон» в отчетном периоде изготовило 128,4 тыс. кубических метров товарного бетона и раствора – на 28% больше, чем за шесть месяцев прошлого года (100,4 тыс. кубических метров).

«В отдельных регионах Сибирского федерального округа уже наблюдается замедление темпов роста емкости цементного рынка – таким образом, прогноз, данный ранее нашими экспертами, остается неизменным: потребление цемента по итогам года превысит показатель 2018-го (5,08 млн т) на 3–5%. Как и прежде, предприятия холдинга готовы в любой момент обеспечить клиентов продукцией стабильно высокого качества в необходимых объемах», – комментирует первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

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