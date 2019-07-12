«Сибирский цемент» подвел производственные итоги за первое полугодие 2019 года

Холдинговая компания «Сибирский цемент» подвела итоги работы за шесть месяцев 2019 года.

С января по июнь на трех заводах холдинга произведено 1 455,1 тыс. тонн цемента, что на 2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года (1 424,4 тыс. тонн).

В ООО «Топкинский цемент» в первом полугодии выпущено 1 001,6 тыс. тонн продукции (на 4% больше, чем в 2018 году, по итогам которого произведено 959,9 тыс. тонн).

В ООО «Красноярский цемент» за шесть месяцев изготовлено 288,9 тыс. тонн цемента – на 11% меньше, чем за тот же период 2018-го (325,3 тыс. тонн).

Наибольшее увеличение объемов производства продемонстрировало ООО «ТимлюйЦемент»: на предприятии произвели 164,5 тыс. тонн цемента (+18% к уровню 2018 года – 139,2 тыс. тонн).

На комбинате «Волна» за январь–июнь выпущено 3 916,3 тыс. квадратных метров асбестоцементной продукции – на 17% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (3 337,6 тыс. квадратных метров).

ООО «Сибирский бетон» в отчетном периоде изготовило 128,4 тыс. кубических метров товарного бетона и раствора – на 28% больше, чем за шесть месяцев прошлого года (100,4 тыс. кубических метров).