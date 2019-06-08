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Первая солнечная электростанция «Газпром нефти» появится на Омском НПЗ

Главная Бизнес
Новосибирск
15:18 8 Июня 2019
электроэнергия, электростанция, омск
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Газпром нефть» построит в Омске собственную солнечную электростанцию. Проект реализуют при поддержке группы компаний «Хевел». Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) подписали заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер и генеральный директор Группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

«Этот проект является важной частью программы модернизации наших нефтеперерабатывающих заводов. Солнечные электростанции обеспечат НПЗ «Газпром нефти» дополнительной генерацией, позволят повысить энергоэффективность и экологичность предприятий. Для реализации проекта мы привлекаем в качестве партнера крупнейшую в России компанию, которая имеет большой опыт в работе с возобновляемыми источниками энергии», — отметил Анатолий Чернер.

В рамках соглашения партнеры обеспечат организационное и экспертно-аналитическое сотрудничество, объединив компетенции и ресурсы в проектах строительства объектов возобновляемой энергетики на активах «Газпром нефти».

«Предстоящее взаимодействие несет новые возможности для развития технологий в области солнечной энергетики. Инфраструктура нефтегазового сектора обладает большим потенциалом внедрения решений на основе ВИЭ и мы рады тому, что лидер отрасли — «Газпром нефть» — активно развивает направление солнечной генерации», — подчеркнул Игорь Шахрай.

Пилотная электростанция на Омском НПЗ мощностью 1 МВт начнет работу до конца 2019 года. Проект позволит определить параметры и сроки строительства будущих промышленных солнечных электростанций «Газпром нефти». 

Первая солнечная электростанция «Газпром нефти» появится на Омском НПЗ

Кроме того, эксперты энергетического холдинга проведут обучение о строительстве и управлении современными солнечными электростанциями для профильных специалистов «Газпром нефти».

Ранее компания «Хевел» уже реализовала проекты сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятии, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях общей мощностью по 379 МВт.

 

фото: «Газпром нефть»

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