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В России отменят порядка 10 тыс советских ГОСТов

Главная Бизнес
Новосибирск
10:23 3 Июня 2019
россия, бизнес, требования
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Около 10 тыс действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» - государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», – сказал Абрамов.

«С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет - эта задача решаема», – рассказал глава ведомства.

Бизнес / НОВОСТИ
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