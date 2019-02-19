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«МКР-МЕДИА» выступил в качестве информационного партнёра РИФ – 2019 в Сочи

Главная Бизнес
Новосибирск
22:34 19 Февраля 2019
россия, инвестиции, форум, итоги, бизнес
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Медиахолдинг «МКР-МЕДИА» выступил информационным партнёром крупнейшей площадки для презентации инвестиционного и экономического потенциала России – Российского инвестиционного форума-2019.

Международная сеть TV BRICS, информационное агентство «Сибновости» и радиостанция «Радио Сибирь», входящие в портфель брендов «МКР-МЕДИА», рассказывали о мероприятиях, подписанных соглашениях и протоколах.

Участие медиахолдинга в крупнейшем международном событии стало возможным, благодаря подписанному соглашению об информационном сотрудничестве между «МКР-МЕДИА» и Фондом Росконгресс в 2019 году.

«Важно, что для TV BRICS информационное партнерство с Российским инвестиционным форумом стало отправной точкой для сотрудничества с Фондом Росконгресс, которое мы нацелены активно развивать», - рассказал Роман Яровиков, коммерческий директор «МКР-МЕДИА».

За дни работы Форума с 13 по 15 февраля главный медиацентр Олимпийского парка Сочи посетили около 8 тысяч ведущих экономистов и предпринимателей, журналистов и экспонентов, руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей федеральных и региональных органов власти из более чем 65 государств.

Центральную тему Форума – «Национальные проекты: от стратегии к действию» – обозначил в своем выступлении на пленарном заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.  Было проведено 71 мероприятие. На сессиях, круглых столах, деловых завтраках, в кейс-зоне также шла речь о ключевых показателях нацпроектов и о том, как именно их реализация повлияет на развитие российской экономики и качество жизни россиян в 2018–2024 годах.

Фонд Росконгресс объявил о создании нового международного проекта «Друзья городов». Предполагается, что запуск такого сообщества будет способствовать обмену передовым опытом в сфере развития устойчивых городов с целью дальнейшего сотрудничества представителей со всего мира.

Российский инвестиционный форум–2019 привлек на свою площадку не только глав филиалов крупных иностранных компаний в России, но и представителей международного бизнес-сообщества. География представителей бизнеса пополнилась такими странами, как Армения, Бельгия, Египет, Камерун, Малайзия, Узбекистан и ЮАР.

В крупнейшем мероприятии приняли участие 468 глав российских компаний, в том числе Вагит Алекперов (ПАО «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“), Олег Белозеров (ОАО «Российские железные дороги»), Виктор Вексельберг (фонд «Сколково»), Герман Греф (ПАО Сбербанк), Игорь Шувалов (Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ») и другие.

 

 Среди российских и иностранных официальных лиц на Форуме побывали 5 полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах; 9 заместителей Председателя Правительства Российской Федерации; 16 министров Российской Федерации; 18 глав федеральных служб и агентств;  84 субъекта Российской Федерации, из них 79 на уровне глав; 4 иностранных министра из двух стран: Республики Абхазия и Никарагуа.

«Это мероприятие было крайне полезно для нас, потому что мы смогли познакомиться с представителями различных субъектов РФ, курирующих инвестиционное развитие своих регионов, рассказать о топовых проектах МКР-МЕДИА, и, что немаловажно, заручиться их поддержкой, нацеленной на долгосрочное сотрудничество. Отдельно хотелось бы отметить неподдельный интерес региональных представителей бизнес-сообществ к нашим инициативам в сфере развития региональных СМИ, будем также надеяться на совместные проекты», - отметил Роман Яровиков, коммерческий директор «МКР-МЕДИА».

За время работы Форума было подписано 567 соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 968,033 млрд рублей.

 Обсуждались и новые направления, такие как социальное предпринимательство, инновации в сфере благотворительности, повышение продолжительности здоровой жизни и лучшие практики социально-экономического развития.

Специальные репортажи, рассказывающие о  самых ключевых, важных судьбоносных моментах Российского инвестиционного форума, можно будет увидеть в эфире TV BRICS, на сайте https://tvbrics.com/ и в социальных сетях международной сети.

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