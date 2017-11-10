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Новосибирские пивовары и производители стеклотары объединились ради экологии

Главная Бизнес
Новосибирск
17:31 10 Ноября 2017
мусор, предприятие, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске в рамках деловой программы II Агропродовольственного форума и выставки InterFood Siberia-2017 представители стекольной и пивоваренной отраслей подписали соглашение о намерениях развивать раздельный сбор и переработку использованной тары и упаковки.

- Особо стоит отметить стопроцентный потенциал для переработки, которым отличается ПЭТ-тара, и этот потенциал необходимо использовать, в том числе, развивая раздельный сбор. Чтобы обращение с отходами упаковки было ответственным и экологичным, вовлекать в эту работу нужно всех участников оборота пищевой продукции – производителей, потребителей, торговлю, переработчиков, - приводит пресс-служба Союза российских пивоваров (СРП) слова исполнительного директора СРП Вячеслава Мамонтова.

По мнению производителей, новосибирские предприятия и горожане готовы к внедрению системы раздельного сбора бытовых отходов. Уже есть ряд предприятий, которые производят из собранных отходов упаковки оконную фурнитуру, различные текстильные материалы, новую упаковку и многое другое.

- Как экологически ориентированные производители, мы заинтересованы в увеличении объемов поставок стеклобоя на наши производственные мощности, чтобы он составлял как минимум 30% от всего необходимого сырья. Это позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду при производстве нового стекла, - отметил председатель Совета директоров АО «Завод «Экран» Павел Бобошик.

В подписанном соглашении участники рынка подтвердили готовность участвовать в усовершенствовании системы раздельного сбора, сортировки и переработки отходов упаковки в Новосибирской области по ряду направлений. Речь идет об увеличении используемых в качестве вторичных материальных ресурсов отходов упаковки, развитии на территории региона системы раздельного сбора и сортировки, внедрении прогрессивных технологий и повышении технического уровня системы селективного сбора отходов упаковки, а также организации систематического информирования населения о принципах раздельного сбора отходов упаковки и проведении акций, направленных на стимулирование людей к раздельному сбору отходов.

Фото: flickr.com

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