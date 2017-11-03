AliExpress протестирует в Новосибирске магазины виртуальной реальности

Крупнейший китайский электронный ритейлер AliExpress в пятницу, 3 ноября запускает в Новосибирске, Омске, Челябинске и Екатеринбурге магазины виртуальной реальности, которые будут работать в тестовом режиме.

Как пишет РБК, на территории четырех городов будут размещены специальные электронные метки. При наведении на них смартфона потребитель попадает в виртуальный магазин. Товары в этом магазине будут выглядеть точно так же, как выглядят в реальности, их можно будет «снять» с полки и рассмотреть в разных ракурсах. По информации самого AliExpress, в Новосибирске появится 11 таких электронных меток, найти которые предлагается самим потребителям. Тест запускается в форме квеста, приуроченного к «черной пятнице» - 11.11 (распродаже 11 ноября).

4 ноября магазины виртуальной реальности китайский ритейлер протестирует в Уфе, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре, 5-го – в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. По данным РБК, AliExpress вложила в сеть виртуальных магазинов 12 млн рублей. После 11 ноября «компания будет рассматривать результаты эксперимента и примет решение о целесообразности его продолжения».

Фото: flickr.com