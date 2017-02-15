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Подлинность алкоголя можно проверить при помощи смартфона

Главная Бизнес
Новосибирск
10:03 15 Февраля 2017
общество, алкоголь, бизнес, экономика
Источник:
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В России внедрена система госконтроля за оборотом алкоголя — ЕГАИС. Производитель напитков указывает на акцизной марке каждой бутылки штрих-код, в котором содержится информация о том, кем и когда она была выпущена. ЕГАИС ведет учет всех этих данных.

Для проверки любой бутылки нужно установить на телефон бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Программа доступна в App Store, Google Play и Windows Phone.

«Для граждан в настоящее время службой реализовано специализированное мобильное приложение, которое не только позволяет проверить продукцию как до кассы, считав штрих-код марки, так и после, считав штрих-код по слепок-чеку. Также дополнительно приложение позволяет извещать контролирующие органы о нарушениях магазинами условий торговли, а также сообщать о фактах продажи нелегальной продукции», — прокомментировал заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Алексей Кружалин.

К системе ЕГАИС подключены почти 100% магазинов в Новосибирской области. В 2016 году в регионе изъяли почти миллион литров поддельных напитков — в 8 раз больше, чем 2015-ом. В то же время, по данным статистики, жители Новосибирской области стали меньше пить — чуть меньше 12 литров спирта на душу населения. Это почти на два литра меньше, чем в целом по России.

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