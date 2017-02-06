Ресторанный рынок может вернуться к русской кухне

Во время продуктового эмбарго главным трендом российского ресторанного рынка становится русская кухня, основанная на использовании местных региональных продуктов.

К интенсивному использованию отечественных продуктов повара обратились еще несколько лет назад, однако сейчас этот тренд обрел второе дыхание. Оказалось, что в России есть множество ранее мало кому известных продуктов, которые заслуживают быть «звездами» в меню ресторанов.

«Важнейшим трендом стала региональная кухня. Работа с продуктом, авторский подход, прямое сотрудничество с производителями, поиск уникальных продуктов, проведение гастрономической исследовательской работы, второе дыхание для хорошо забытого старого и традиционного – это все об этом», — комментирует изданию ok-magazine.ru новосибирский ресторатор Денис Иванов.

Кризис также реабилитировал ценность того, что людям знакомо с детства: «теплые ламповые» форматы с традициями, ассоциации с домом.

«Новая русская кухня сейчас рождается на глазах. Людей будут постепенно отводить от «Цезаря» с шаурмой в сторону нашего. Это совершенно неожиданный взгляд на то, что уже кажется привычным», — комментирует президент информационного проекта «Пир» Иван Меркулов.

Эксперты также констатируют, что для ресторанов с демократичной ценовой политикой хорошим выходом стала даже не русская, а советская кухня, блюда которой можно приготовить из отечественных продуктов.