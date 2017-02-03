«Норд сити молл» построил третью очередь торгового центра

«Норд сити молл» завершил строительство третьего корпуса торгово-логистического комплекса на земельном участке площадью 20 га под Новосибирском, сообщил гендиректор компании Ваган Авакян.

В течение 2-3 недель третий корпус площадью около 60 тыс. кв. метров будет передан управляющей компании Colliers International для работы. Инвестиции в строительство третьей очереди, рассчитанной на 1,5 тыс. торговых мест, составили 1 млрд рублей, уточняет агентство «Интерфакс».

Авакян напомнил, что общая стоимость трех корпусов торгово-логистического комплекса на 4 тыс. торговых мест — 5 млрд руб. Ранее он сообщал, что для реализации проекта компания привлекала средства инвесторов и не пользовалась банковскими кредитами.

Значительную часть торговых мест торгово-логистического комплекса займут торговцы с Гусинобродской «барахолки» — крупнейшего в Западной Сибири вещевого рынка. До закрытия на рынке работало около 2 тыс. торговых точек и 20 тыс. человек. «Норд Молл» расположен на пересечении Северного объезда и Пашинского шоссе в Новосибирской области.

В январе текущего года сообщалось, что оптово-розничный центр «Нордомолл» сменил управляющую компанию. К эксплуатации приступила международная консалтинговая компания Colliers international group inc. Фирма базируется в Канаде, она также управляет иркутским «Сильвер моллом» и барнаульской «Ареной».

Фото: vk.com/nordmall