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Новосибирск присоединится к экологической акции «Час Земли»

Главная Экология
Новосибирск
17:30 23 Марта 2020
общество, экология, акция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Здание новосибирской мэрии погрузится во тьму в рамках всемирной экологической акции «Час Земли». Декоративную подсветку фасада администрации отключат в предстоящую субботу, 28 марта. Здание не будет подсвечено с 20:30 до 21:30.

«Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества», - отметили в пресс-службе мэрии.

Каждый новосибирец также может присоединиться к акции по сохранению ресурсов и бережному отношению к природе, отключив свет и электроприборы в своей квартире.

Акцию «Час Земли» ежегодно организует Всемирный фонд дикой природы. В 2020 году «Час Земли» пройдет в России в 12-й раз.

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