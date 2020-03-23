Новосибирск присоединится к экологической акции «Час Земли»

Здание новосибирской мэрии погрузится во тьму в рамках всемирной экологической акции «Час Земли». Декоративную подсветку фасада администрации отключат в предстоящую субботу, 28 марта. Здание не будет подсвечено с 20:30 до 21:30.

«Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества», - отметили в пресс-службе мэрии.

Каждый новосибирец также может присоединиться к акции по сохранению ресурсов и бережному отношению к природе, отключив свет и электроприборы в своей квартире.

Акцию «Час Земли» ежегодно организует Всемирный фонд дикой природы. В 2020 году «Час Земли» пройдет в России в 12-й раз.