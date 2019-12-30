В Новосибирске зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

В Новосибирске в выходные был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным системы мониторинга CityAir, количество вредных веществ в атмосфере достигло 7 баллов, при максимальном значении в 10 баллов.

В Заельцовском районе города сервис отметил 10-бальное загрязнение воздуха. В Центральном районе было зафиксировано 7 баллов, в Первомайском — 8 баллов.

В понедельник, 30 декабря, ситуация в городе улучшилась, но незначительно. Уровень загрязнения воздуха составляет 6 баллов, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Синоптики отмечают, что причина смога – безветренная погода.



Добавим, что сервис мониторинга качества воздуха CityAir руководствуется международной шкалой AQI, где уровень загрязнения 6 баллов считается небезопасным, 9 баллов – вредным для здоровья, 10 баллов – критически опасным.