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В Новосибирске зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

Главная Экология
Новосибирск
15:24 30 Декабря 2019
экология, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Новосибирске в выходные был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным системы мониторинга CityAir, количество вредных веществ в атмосфере достигло 7 баллов, при максимальном значении в 10 баллов.

В Заельцовском районе города сервис отметил 10-бальное загрязнение воздуха. В Центральном районе было зафиксировано 7 баллов, в Первомайском — 8 баллов.

В понедельник, 30 декабря, ситуация в городе улучшилась, но незначительно. Уровень загрязнения воздуха составляет 6 баллов, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Синоптики отмечают, что причина смога – безветренная погода.

Добавим, что сервис мониторинга качества воздуха CityAir руководствуется международной шкалой AQI, где уровень загрязнения 6 баллов считается небезопасным, 9 баллов – вредным для здоровья, 10 баллов – критически опасным.

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