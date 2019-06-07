Газпром нефть» вложит в экологию Омской области более 100 млрд рублей

Компания «Газпром нефть» инвестирует в экологию Омской области 100 млрд рублей. Речь идет федеральной программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Договоренности удалось достичь на полях Петербургского международного экономического форума. Соглашение заключено между компанией «Газпром нефть» (генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский в присутствии председателя Правления «Газпром нефти» Александра Дюкова), Минприроды РФ (министр Дмитрий Кобылкин), Росприроднадзором (глава ведомства Светлана Радионова) и правительством региона (губернатор Александр Бурков).

В рамках соглашения компания «Газпром нефти» подтверждает намерение продолжать модернизацию Омского нефтеперерабатывающего завода. Речь идет в частности о девяти проектах по обновлению производства. Они будут направлены на внедрение природоохранных технологий, строительство новых современных комплексов и вывод из эксплуатации установок предыдущего поколения. Именно эти проекты дополнили комплексный план мероприятий экологического оздоровления Омска, в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Объем инвестиций «Газпром нефти» превысит 100 млрд рублей.

По проекту к 2024 году в Омской области на 20% должны быть снижены совокупные выбросы от транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий. Проекты ОНПЗ, вошедшие в часть модернизации промышленности, позволят обеспечить 3,7% от общего объема снижения воздействия в регионе. Включение в программу — это признание эффективности работы, которую с 2008 года ведет Омский НПЗ.Благодоря модернизации предприятие уже сократило собственное воздействие на окружающую среду на 36%. В результате выполненных мероприятий оно будет снижено еще на 28%.

«Федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» предусматривает работу сразу в нескольких направлениях. Нужно совершенствовать дорожную сеть, переводить транспорт и жилищно-коммунальный сектор на экологическое топливо, внедрять системы мониторинга, и, конечно, модернизировать промышленные предприятия. В решение сложнейшей задачи вовлечены бюджетные и внебюджетные инвестиции, и здесь «Газпром нефть» является одним из лидеров среди компаний–участников проекта», - заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, забота об окружающей среде является одним из ключевых приоритетов для компании.

«В масштабной программе модернизации наших нефтеперерабатывающих заводов большое внимание уделяется экологическим проектам. Омский НПЗ уже сегодня является одним из лидеров отрасли по внедрению природоохранных технологий. До 2021 года на предприятии будут построены инновационные очистные сооружения «Биосфера» и уникальная система автоматизированного мониторинга воздуха», - подчеркнул топ-менеджер.

Омск является одним из 12 городов России, включенных в федеральный проект «Чистый воздух». Контроль за снижением нагрузки на воздух осуществляет Росприроднадзор.

«Перед нами стоят амбициозные задачи, и совместная работа бизнеса и государства является важным элементом их решения. Можно только приветствовать такие комплексные программы модернизации предприятий, как у Омского НПЗ. Это хороший образец крупного производства, которое не только отвечает экономическим целям, но и внимательно соблюдает экологические нормы», - сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

фото: пресс-служба «Газпром нефти»