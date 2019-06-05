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Обнародован очередной экологический рейтинг регионов РФ

Главная Экология
Новосибирск
17:52 5 Июня 2019
экология, регионы, россия, рейтинг
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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» обнародовала сегодня очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам весны 2019 г.

Так, по итогам прошедшей весны в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» в десятку лидеров вошли: 1. Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай; 4. Белгородская область; 5. г. Москва; 6. Курская область; 7. Магаданская; 8. Мурманская область; 9. Республика Коми; 10. Ульяновская область.

Замыкает список регионов по итогам весны 2019 года следующая десятка регионов: 76. Тульская область; 77. Республика Саха (Якутия); 78. Забайкальский край; 79. Московская область; 80. Красноярский край; 81. Оренбургская область; 82. Нижегородская область; 83. Иркутская область; 84. Челябинская область; 85. Свердловская область.

Данный рейтинг рассчитывается и публикуется 4 раза в год с 2008 года.

Фото: pixabay.com

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