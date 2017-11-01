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Новосибирские общественники просят власти о создании заказника в бассейне реки Издревой

Главная Экология
Новосибирск
16:28 1 Ноября 2017
река, новосибирск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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Активисты общественного движения «Поможем реке Издревая» направили письмо врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову (копия есть в распоряжении редакции, - прим. Sibnovosti.ru) с просьбой содействовать созданию кластерной особо охраняемой природной территории в бассейне Издревой.

В письме отмечается, что на этой территории сохранены практически нетронутые участки коренных нетронутых лесов, найдены большое количество животных и растений, занесенных в Красные книги РФ и региона, уникальные виды, сохранившиеся с ледникового и доледникового периодов.

- В настоящий момент готов эколого-экономическое обоснование для создания в бассейне Издревой сети особо охраняемых природных территорий с возможным статусом кластерного заказника или памятника природы регионального значения. Именно такое развитие территории, на наш взгляд, гарантировало бы сохранение ценной природы, благополучие местных жителей, садоводов и всего населения Новосибирской области, чье право на благоприятную природную среду может быть нарушено, - говорится в обращении на имя главы региона.

Кроме того, экологи просят Андрея Травникова содействовать в переводе земли в бассейне Издревой из зоны промышленности, энергетики и транспорта в категорию земель сельскохозяйственного назначения. «Мы считаем, что эта территория не заслуживает создания крупных промышленных предприятий, а достойна сохранения и развития на ней эколого-ориентированного бизнеса», - сказано в письме, подписанном координатором инициативной группы Юлией Колеватовой.

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