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Новосибирский «Горэлектротранспорт» уличили в завышении цен на аренду опор

Главная Экология
Новосибирск
13:34 27 Октября 2017
уфас, транспорт, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Управление Федеральной налоговой службы (УФАС) по Новосибирской области пришло к выводу, что муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) установило монопольно высокие цены за право размещения линий связи и других конструкций на опорах электросети. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Использование каждой опоры обходилось предпринимателям в 622,82 руб. в месяц. По оценкам УФАС, такая плата превышает сумму возможных расходов арендаторов и получаемой ими прибыли. При этом в ведомстве отмечают, что ГЭТ имеет доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению мест креплений волоконно-оптических кабелей связи на опорах контактной сети городского электротранспорта. За нарушение антимонопольного законодательства муниципальному предприятию грозит штраф. Его размер будет определен позднее.

По данным ГЭТ, протяженность контактной сети предприятия составляет 428,27 км. Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в ГЭТ сложилась критическая финансовая ситуация. Кредиторская задолженность предприятия за девять месяцев 2017 года выросла с 359 млн до 435 млн руб.

 

 

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