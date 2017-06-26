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Судно с нефтепродуктами затонуло в Бердском заливе

Главная Экология
Новосибирск
14:25 26 Июня 2017
общество, происшествия, экологи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В субботу 24 июня в Бердском заливе затонуло судно, находящееся у причала. Между тем в транспортной прокуратуре сообщили о факте разлива нефтепродуктов.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент произошел у пляжа «Ремикс»: затонул стоявший на ремонте буксир «Марс», оставшееся в баках судна топливо вылилось. Судно принадлежит ООО «СК «Норд-Вест».

Чтобы не допустить дальнейшее растекание углеводородов по заливу, спасатели развернули боновые заграждения и обработали масляные пятна сорбирующими веществами.

Как установили в ходе осмотра поднятого судна, затонуло оно из-за пробоины в днище катера. В воскресенье буксировочное судно было поднято из воды с помощью привлеченной инженерной техники и в настоящий момент находится на берегу.

В настоящее время транспортная прокуратура организовала проверку этого инцидента.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

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