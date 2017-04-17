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Названы причины большого количества пыли на улицах сибирских городов

Главная Экология
Новосибирск
08:52 17 Апреля 2017
транспорт, дороги, экологи, общество
Источник: Новости здесь
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Антигололедные смеси являются одной из причин огромного количества пыли на улицах сибирских городов. Согласно справочной информации Росгидромета, с апреля по октябрь городской воздух имеет 4-ю степень (максимальную) загрязненности.

«Источников пыли несколько, проблема стоит давно и она весьма неоднозначна. В Сибири ежегодно проводится борьба с гололедом специальными смесями. Конкретно в Новосибирской области используется пескосоляная смесь. При этом проблему можно разделить две части: качество самой смеси и то, насколько тщательно она удаляется с дорог общего пользования», — отмечает член общественного совета по функционированию и развитию дорожно-транспортного комплекса Новосибирской области Денис Шиховцев.

Основные критерии оценки песка для смеси — это наличие в нем камней (которые могут повредить автомобили), модуль (показатель «удаляемости» с дорог) и содержание «пылеватых» или илисто-глинистых частиц. Эксперт считает, что отказаться от использования смеси малореально.

Самой распространенной альтернативой пескосоляной смеси в российских городах является противогололедный реагент. По утверждению производителей, кроме своего прямого назначения он удобряет почву и сохраняет дорожное покрытие.

«У нас, по сравнению с городами, где пользуются чистыми реагентами, очень обильная по снегу зима. В других северных странах, например, в Финляндии или Швеции, чистыми реагентами не пользуются, там разные методики. Немаловажный фактор — финансирование. Реагенты очень дорогие. И если в тех количествах, в которых потребуется их использовать, то боюсь, что за бюджет содержания дорог мы полностью вылетим», — заключает эксперт.

Денис Шиховцев отмечает, что для решения проблемы дорожникам нужно заниматься повышением качества тех смесей, которые уже используют.

Экология / НОВОСТИ
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