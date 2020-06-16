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Вышел 20 выпуск проекта «Встречи с издателем»

Главная Культура
Новосибирск
13:41 16 Июня 2020
телевидение, история, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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В 20-ом выпуске проекта "Встречи с издателем" обсуждаем книгу доктора исторических наук, профессора Российского университета дружбы народов, исследователя общественно-политической мысли второй половины XIX века Владимира Блохина «Жандарм литературной республики. Н.К. Михайловский: жизнь, литература, политическая борьба».

«Властитель дум» российской интеллигенции, «духовный отец» российской революции начала ХХ века - Николай Константинович Михайловский. Писатель, редактор, литературный критик и социолог, о котором при жизни были изданы сотни книг и брошюр, содержавших полярные оценки его идейной роли. О нем писали Лавров, Фигнер, Плеханов, Ленин, Бердяев, Струве, Горький.

Как в личности Михайловского сопрягалась борьба за права и достоинство человека с нетерпимостью к представителям чужого идеологического лагеря и идейная догматика? Вел ли он страну к свободе, отыскивал ли верные пути социального счастья или, напротив, готовил почву для национальной катастрофы и разрушения  России? Ответы на эти и многие другие вопросы – в 20-м выпуске проекта «Встречи с издателем».

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