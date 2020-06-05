Барнаульская компания приступит к реконструкции новосибирского «Пионера»

Первый этап реконструкции бывшего здания кинотеатра «Пионер» в Новосибирске проведет ООО «Строитель». Барнаульская компания стала победителем аукциона, предложив выполнить работы за 48,7 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, здание предназначено для размещения Новосибирского городского драматического театра (НГДТ) под руководством Сергея Афанасьева. По данным пресс-центра мэрии, в результате реконструкции площадь помещений НГДТ составит почти 3 тыс. кв. м. Новый зал сможет вместить 211 зрителей. Все административные, технологические, специальные помещения будут сосредоточены в одном месте.

Первый этап работ должен завершиться в декабре 2020 года.

В декабре прошлого года правительство РФ выделило 3,5 млрд руб. ряду российских регионов на реновацию местных учреждений культуры. В том числе, 81,4 млн руб. в 2022 году Новосибирской области на реконструкцию здания для НГДТ. Как сообщала ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, реконструкцию власти начнут, не дожидаясь федеральных средств.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook