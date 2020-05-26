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Новосибирский театр посвятил цифровой спектакль Янке Дягилевой

Главная Культура
Новосибирск
12:14 26 Мая 2020
спектакль, музыкант, театр
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский театр «Старый дом» поставил первый цифровой спектакль с элементами дополненной реальности. Спектакль-променад «Домой» посвящен жизни и творчеству известной новосибирской рок-певице Янке Дягилевой.

Вчера театр опубликовал QR-код, который стал приглашением и третьим звонком к старту премьерных онлайн-показов «Домой». Премьера идет не на сцене театра, а на экранах смартфонов зрителей. В создании спектакля приняли участие режиссер Михаил Патласов, драматург Алина Шклярская, медиахудожник Марина Блинова и литературное объединение «Студия 312». В роли певицы - актриса Анастасия Пантелеева.

Прогулка «Домой» стартует у театра «Старый дом» и заканчивается у дома №43 на ул. Семьи Шамшиных, где всю свою жизнь прожила Янка (1966-1991).

Несколько лет назад «Старый дом» поставил спектакль «Летов», посвященный омскому рок-музыканту Егору Летову – другу Янки Дягилевой. 

Фото: сайт театра «Старый дом»

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