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Новосибирский театр начинается с перехода

Главная Культура
Новосибирск
10:17 21 Мая 2020
ремонт, переход, театр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске открыли после ремонта подземный переход на проспекте Димитрова. Он получил название «Театральный» в честь расположенного рядом театра «Красный факел».

«К нам обратилось руководство театра с просьбой привести переход в порядок. Подумав над этим обращением, мы решили посвятить этот переход «Красному факелу». В дальнейшем его обслуживание театр возьмет на себя», – приводит пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

В составе перехода появились лофт-зона с экраном и небольшим зрительным залом, световые конструкции для размещения афиш, а также звуковое оборудование. По словам директора «Красного факела» Александра Кулябина, переход стал дополнительной площадкой театра, где будут проводить театральные акции, размещать афиши, запускать звуковое сопровождение.

«Наш театр будет начинаться с перехода, а не с вешалки», - сказал он.

Ремонт за три месяца проведен за счет средств МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». Его стоимость составила около 17 млн руб.

В этом году «Красный факел» отмечает свое 100-летие

Фото: пресс-служба новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел»

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