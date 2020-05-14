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Ремонт здания для новосибирского театра начнется в июне

Главная Культура
Новосибирск
13:11 14 Мая 2020
театр, реконструкция, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Ремонтные работы в здании, отведенном для Новосибирского городского драматического театра (НГДТ) под руководством Сергея Афанасьева, начнутся примерно через месяц. На начальном этапе они пройдут на средства областного бюджета.

О предстоящем начале ремонта сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Областные власти направят на это 50 млн руб.

«Мы решили не ждать федеральных средств, на те деньги, которые на сегодня есть у города, мы в середине июня выходим на работы по театру Афанасьева. То, что в июне работы начнутся, - это уже стопроцентно», - сказала заместитель главы города на пресс-конференции.

Как писали Sibnovosti.ru, для НГДТ отведено здание бывшего кинотеатра «Пионер» на ул. Горького. В декабре прошлого года правительство РФ выделило 3,5 млрд руб. ряду российских регионов на реновацию местных учреждений культуры. В том числе, 81,4 млн руб. в 2022 году Новосибирской области на реконструкцию здания для НГДТ.

Фото: pixabay.com

 

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