Визитная карточка китайского Уханя вновь доступна для туристов

Башня Хуанхэлоу (Башня желтого журавля), являющаяся визитной карточкой города Ухань в провинции Хубэй Центрального Китая, сильно пострадавшего от новой коронавирусной инфекции COVID-19, снова начнет принимать туристов в среду. Об этом сообщает «Жэньминь жибао».

С 29 апреля достопримечательность будет открыта с 8:30 до 17:00, а ежедневная посещаемость будет установлена в пределах 5,4 тыс. человек, сообщила ее администрация.

Чтобы попасть в парк, посетителям нужно будет заранее забронировать билеты в интернете, пройти проверку температуры тела, а также предъявить QR-код состояния своего здоровья.

Управление культуры и туризма провинции Хубэй сообщило, что 266 основных туристических достопримечательностей класса А провинции возобновили свою работу на фоне улучшения эпидемической ситуации.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»