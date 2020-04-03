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В Республике Алтай установят памятник первому учителю

Главная Культура
Новосибирск
13:49 3 Апреля 2020
памятник, голосование, скульптура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Горно-Алтайске установят памятник первому учителю. Жителям Республики Алтай предварительно предложили проголосовать за один из двух вариантов памятника, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Голосование проходит в форме онлайн на сайте министерства образования и науки региона. Оно продлится до 5 апреля. При опросе возможен ответ «оба варианта не нравятся».

Оба эскиза принадлежат скульптору Арчыну Баданову, уточняет официальный портал Горно-Алтайска. Скульптуру отольют из бронзы и установят в парке культуры и отдыха перед кинотеатром «Голубой Алтай».

Фото: сайт министерства образования и науки Республики Алтай

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