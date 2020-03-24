Транссибирский Арт-Фестиваль уходит в интернет и на ТВ

Концертные программы Транссибирского Арт-Фестиваля, запланированные на март в Новосибирске, переведены в стандарт интернет и ТВ-трансляций. Об изменении формата сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Концертные программы Седьмого Транссибирского Арт-Фестиваля состоятся в формате трансляций», - объявила сегодня его дирекция.

Решение было принято в соответствии с приказом министерства культуры Новосибирской области «О мерах по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области…». Как писали Sibnovosti.ru, приказ был издан 19 марта.

«Эпидемиологическая обстановка в стране и мире вносит свои коррективы в концертные планы Седьмого Транссибирского Арт-Фестиваля. Руководство фестиваля ранее объявило о разделении форума на две части: ряд концертов должен был состояться в Новосибирской филармонии, как и планировалось, в марте, программы же с участием зарубежных исполнителей были перенесены на осень», - отметили также в дирекции.

По данным минкультуры Новосибирской области, 25 и 26 марта в 21:00 на сайте Новосибирской государственной филармонии и телеканале ОТС состоятся прямые трансляции концертных программ «Жизнь героев» и «Вадим Репин и друзья».

Фото: сайт Транссибирского Арт-Фестиваля