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В Новосибирске пройдет фестиваль камерных спектаклей

Главная Культура
Новосибирск
11:43 21 Февраля 2020
фестиваль, театр, спектакли
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Новосибирске открывается всероссийский фестиваль камерных спектаклей «Один. Два. Три». В его программе постановки, в которых занято не более трех актеров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего зрители смогут увидеть на разных площадках около двух десятков камерных и моноспектаклей. В конкурсе примут участие только постановки российских театров. В их числе «Невидимый слон» новосибирского театра кукол «Пилигриммы», «Одуванчики» челябинского театра современного танца, фольклорный перфоманс «Коромысли» новосибирской театральной мастерской.  

«Вне конкурсной программы, пройдет показ иностранных постановок. Свой хореографический перфоманс Buzz riot покажет швейцарец Руди ван дер Мерве, которого на создание спектакля вдохновила всемирная паутина, где сильнее всего ощущается разобщенность людей. Финский режиссер Тео Клинкард представит камерный спектакль «Дни» о паре влюбленных, переживающих разные этапы отношений», - отмечает ТАСС.

Организаторами фестиваля являются министерство культуры Новосибирской области и молодежный драматический «Первый театр». Он продлится до 29 февраля.

Фото: страница фестиваля «Один. Два. Три» в соцсети «ВКонтакте»

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