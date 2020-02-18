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«Ново-Сибирский транзит» отобрал 18 спектаклей

Главная Культура
Новосибирск
12:42 18 Февраля 2020
фестиваль, театр, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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В конкурсную программу очередного фестиваля-конкурса театров Урала, Сибири и Дальнего Востока «Ново-Сибирский транзит» войдут 18 спектаклей. Фестиваль в Новосибирске станет самым масштабным за всю его историю с 2010 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фестиваль, инициатором и организатором которого является «Красный факел», пройдет с 20 по 28 мая 2020 года. Спектакли пройдут на сценах «Красного факела», «Глобуса» и «Старого дома». В программе заявлены постановки театров из Новосибирска, Улан-Удэ, Шарыпово (Красноярский край), Красноярска, Кургана, Новокузнецка, Норильска, Омска, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Тюмени и Якутска. Специальным гостем «Ново-Сибирского транзита» станет государственный академический театр им. Вахтангова.

По данным министерства культуры Новосибирской области, в рамках фестиваля запланирована off-программа с лекциями, мастер-классами и круглыми столами от ведущих театральных специалистов. Пройдет также шоу-кейс для зарубежных театральных продюсеров, на которое ожидаются гости из Финляндии, Германии, Франции, Швейцарии, Польши, Японии.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2020 году «Красный факел» отмечает свое 100-летие.

Фото: сайт театра «Красный факел»

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