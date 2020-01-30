В Новосибирске можно увидеть гравюры выдающихся европейских мастеров

Выставка «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII–XIX веков» откроется сегодня вечером в Новосибирском государственном краеведческом музее. Ее посетители смогут увидеть более 140 подлинников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Работы получены из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии. По данным музея, это одна из самых масштабных в России ретроспектив лучших образцов западноевропейской гравюры этого периода. Среди экспонатов гравюры Альбрехта Дюрера, Паоло Веронезе, Рафаэля, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта, Бернара Пикара и др.

«В экспозиции можно увидеть впечатляющие по своему драматизму работы Дюрера из серий «Большие страсти» и «Апокалипсис», выполненные известным немецким художником и гравером Эртелем Каспаром Эрхардом в технике гравюры на дереве в 1856-1860-х годах. Более 25 работ Рембрандта, включая религиозные и жанровые сюжеты, пейзажи и портреты…», - отметили в министерстве культуры Новосибирской области.

Выставка сопровождается музыкой английского композитора и органиста эпохи позднего барокко Чарльза Джона Стэнли.

Выставка продлится до 5 апреля 2020 года.

Фото: сайт министерства культуры Новосибирской области