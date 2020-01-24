Редкие подстаканники можно увидеть в Музее Новосибирска

Сегодня в Музее Новосибирска на набережной Оби открывается выставка предметов, выполненных в особой технике филиграни. Она получила название «Кружево металла», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Коллекция принадлежит Валерию Волынцу. В Новосибирске ее часть выставляется впервые. Посетители музея смогут увидеть 350 художественных изделий. Большая их часть – это подстаканники.

«Наиболее редкими экспонатами выставки являются подстаканники и женские украшения XIX-ХХ века из серебряной и мельхиоровой филиграни с посеребрением и золочением. А из советского периода – фотография на эмали парада Победы 1945 года в филигранной рамке», - рассказали в Музее Новосибирска.

Выставка продлится до 15 марта.

Фото: пресс-служба Музея Новосибирска