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Плюсы и минусы: Николай Коляда и Евгений Рогулькин о том, чем запомнится Год театра в России

Главная Культура
Новосибирск
05:45 23 Декабря 2019
театр, культура, год, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
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Актер, драматург и руководитель «Коляда – театра» (г. Екатеринбург) Николай Коляда и главный режиссер Театра юного зрителя (г. Омск) Евгений Рогулькин оценили завершающийся Год театра в России. Мнения у них оказалась диаметрально противоположными.

«Оглядываясь назад, в Год театра, вспоминаются только какие-то суды, забастовки, крики и споры. Закрыло одно, прикрыли другое… Думаешь, да забудьте вы про нас, ради Христа, занимайтесь своими делами. Пусть будет год кого угодно, только театр не трогайте. А то у них началось: где искать воровство? Конечно же, в театре. Там и только там рассадник разврата! Чиновники у нас самые святые, а именно в театре скопилось все самое худшее. Да не обращайте внимания, забудьте вы о нас. Те, кому это действительно интересно, пусть в театр ходят. Средств за этот год никто никому не дал. В  провинциальных театрах так и не отремонтировали сцены, не заменили техническое оборудование. Полы проваливаются, а чиновникам некогда. Они ищут только там, где есть порнография и маты. Вот торжественно пронесли огонь Театра от Владивостока до Калининграда. Зачем нужна была такая шумиха?! Погрузка дыма большими контейнерами. Мне этого не понять», - отметил Николай Коляда в эксклюзивном  интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

По словам руководителя «Коляда – театра» государство не помогает выживать частным театрам.

«Помощь за все эти годы («Коляда – театр» был создан в Екатеринбурге в 2001 году) была только одна: пять лет назад нам дали помещение бывшего кинотеатра. Тот 2014 год был объявлен Годом культуры. И это было для нас царским подарком, ведь здание отремонтировали за 71 млн рублей. Правда, поначалу выставили ежемесячную арендную плату в 400 тысяч рублей. Потом через суды удалось освободиться от этого, доказав, что театр это социально значимый объект. В Год театра я думал, что-то все-таки дадут: денег или автобус подарят. Но ничего! Только везде скандалы. И тогда понимаешь: лишь бы просто не трогали», - рассказал Николай Коляда.

Евгений Рогулькин оценивает Год театра как по-хорошему «рабочий» год, в котором было много интересных событий.

- Я думаю, что Год театра был полезен для зрителя. Для привлечения публики состоялась масса замечательных мероприятий, а для театральных коллективов 2019-й стал хорошим расширением поля деятельности. Например, мне запомнилась передача символа Года театра или форумы, которые проходили в разных регионах России. Я был на Сибирском театральном форуме, где было много увлекательные мастер-классы для актеров, художников и цехов театра, - рассказал Евгений Рогулькин.

По словам главного режиссера ТЮЗа он не чувствует ограничений в своей работе.

«Я не чувствую ограничений в своей деятельности. Мы свободно выбираем себе репертуар – ищем пьесы, которые интересуют режиссеров, артистов и, конечно же, публику. Не сталкивался я с тем, что мне кто-то что-то запрещал или навязывал. За весь российский театр, конечно, говорить не могу. Может быть я неисправимый оптимист, но я увидел, что власть предержащие в 2019 году обратили внимание на многие проблемы театра. Есть программы реставрации и реконструкции зданий, которые долгое время не ремонтировалась. Есть программы поддержки театров для детей и юношества, кукольных театров. И даже появились программы, помогающие нам в постановке спектаклей, чего не было никогда. Все театральные люди надеются, что хорошие начинания будут продолжаться и после завершения «календарного» Года театра», - отметил Евгений Рогулькин.

По материалам https://press.mkrmedia.ru/information.html

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