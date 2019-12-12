В Новосибирске поставили пьесу про старших по дому

В Новосибирске 23 декабря состоится премьера документальной пьесы «Старшие по дому». Ее создатели утверждают, что произведение основано на реальных историях новосибирцев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

При создании пьесы в технике вербатим были использованы интервью с председателями советов многоквартирных домов и ТСЖ. Кроме того, пригодились комментарии пользователей ряда популярных сайтов.

«Наши сотрудники много общаются со старшими по дому, когда договариваются об установке в подъездах камер видеонаблюдения, «умных домофонов» и других сервисов. К сожалению, многие до сих пор руководствуются стереотипными представлениями об этих женщинах и мужчинах, воображая их такой Нонной Мордюковой из «Бриллиантовой руки», но это далеко не всегда так. Кроме того, у каждого из них есть истории, которые заслуживают того, чтобы о них узнали другие люди», - объяснил появление проекта руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» Дмитрий Мишин.

Постановщиком выступит выпускник мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова Константин Колесник. В работе над проектом и читке задействованы артисты целого ряда новосибирских театров - НГДТ, «Красный факел», «Глобус», «Старый дом», «Первый театр», «Понедельник выходной».