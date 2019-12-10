«Мастер и Маргарита» на взгляд Жана-Даниэля Лорьё

В новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» открылась выставка работ французского фотохудожника Жана-Даниэля Лорьё. Это визуальная интерпретация романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Соавтором проекта является российский бизнесмен и меценат Евгений Яковлев, приехавший на открытие выставки. На фотографиях его можно увидеть в «роли» Воланда. Главная звезда – французская актриса Изабель Аджани, в которой создатели проекта увидели Маргариту. Ранее выставка побывала в ряде городов, включая Париж и Москву. В новосибирской «Победе» она открылась в сопровождении театрального перформанса.Выставку можно увидеть до 1 февраля.