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«Мастер и Маргарита» на взгляд Жана-Даниэля Лорьё

Главная Культура
Новосибирск
18:14 10 Декабря 2019
фотограф, мастер, выставка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» открылась выставка работ французского фотохудожника Жана-Даниэля Лорьё. Это визуальная интерпретация романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Соавтором проекта является российский бизнесмен и меценат Евгений Яковлев, приехавший на открытие выставки. На фотографиях его можно увидеть в «роли» Воланда. Главная звезда – французская актриса Изабель Аджани, в которой создатели проекта увидели Маргариту. Ранее выставка побывала в ряде городов, включая Париж и Москву. В новосибирской «Победе» она открылась в сопровождении театрального перформанса.Выставку можно увидеть до 1 февраля.

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