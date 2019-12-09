На реконструкцию здания для театра Афанасьева выделит деньги федеральная власть

На реконструкцию здания для театра Афанасьева в Новосибирске выделят 82 млн рублей из федеральной казны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ремонт запланирован в помещении бывшего кинотеатра «Пионер» на ул. Максима Горького, 52. Реконструкция продлится до 2023 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что в ноябре театр под руководством Сергея Афанасьева потерял одно из своих помещений – такое решение принял арендодатель. После этого бессменный худрук написал заявление об увольнении. За этим последовали длительные переговоры с властями о выделении нового здания. После того, как была достигнута договоренность о ремонте бывшего кинотеатра «Пионер», который станет новым пристанищем для театра, Сергей Афанасьев порвал заявление о своем уходе.

Фото: ngdt.su