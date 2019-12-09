9 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

На реконструкцию здания для театра Афанасьева выделит деньги федеральная власть

Главная Культура
Новосибирск
16:52 9 Декабря 2019
культура, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На реконструкцию здания для театра Афанасьева в Новосибирске выделят 82 млн рублей из федеральной казны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ремонт запланирован в помещении бывшего кинотеатра «Пионер» на ул. Максима Горького, 52. Реконструкция продлится до 2023 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что в ноябре театр под руководством Сергея Афанасьева потерял одно из своих помещений – такое решение принял арендодатель. После этого бессменный худрук написал заявление об увольнении. За этим последовали длительные переговоры с властями о выделении нового здания. После того, как была достигнута договоренность о ремонте бывшего кинотеатра «Пионер», который станет новым пристанищем для театра, Сергей Афанасьев порвал заявление о своем уходе.

Фото: ngdt.su

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский вуз расставил кукол

Новосибирский вуз расставил кукол

6 Декабря 2019 г.
На выставке в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств около 330 экспонатов
Новости Новосибирска: Новосибирцы увидят наследие античной культуры

Новосибирцы увидят наследие античной культуры

5 Декабря 2019 г.
В декабре откроется выставка из собрания омского музея
Новости Новосибирска: Большой зал НОВАТа получил бельэтаж и новый занавес

Большой зал НОВАТа получил бельэтаж и новый занавес

2 Декабря 2019 г.
После реконструкции открылся большой зал
Новости Новосибирска: Писатели заполнят «Белое пятно» в Новосибирске

Писатели заполнят «Белое пятно» в Новосибирске

20 Ноября 2019 г.
Литературный фестиваль пройдет 23-25 ноября
Новости Новосибирска: Сергей Афанасьев передумал уходить из новосибирского театра

Сергей Афанасьев передумал уходить из новосибирского театра

19 Ноября 2019 г.
Власти пообещали НГДТ решить проблему с помещением
Новости Новосибирска: Конкурс свадебных обрядов пройдет в Новосибирске

Конкурс свадебных обрядов пройдет в Новосибирске

14 Ноября 2019 г.
В его программе дефиле свадебных нарядов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирская область увеличит темпы расселения аварийного жилья

Новосибирская область увеличит темпы расселения аварийного жилья

6 Декабря 2019 г.
По федеральной программе планируется переселить в 2020 году 660 человек
Новости Новосибирска: Стал известен новый состав правительства Республики Алтай

Стал известен новый состав правительства Республики Алтай

4 Декабря 2019 г.
Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях
Новости Новосибирска: Новосибирские теплосети разобрали на круглом столе

Новосибирские теплосети разобрали на круглом столе

5 Декабря 2019 г.
СГК предложила меры по улучшению качества теплоснабжения в городе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19