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Новосибирцы увидят наследие античной культуры

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Новосибирск
14:04 5 Декабря 2019
выставка, музей, живопись
Автор: Sibnovosti.ru
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Выставку из собрания Омского музея изобразительных искусств им. Врубеля можно будет увидеть в Новосибирске. Все три ее тематических блока имеют отношение к античности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Выставка «Удачная находка в Помпеях. Наследие античности в искусстве Европы и России» откроется 12 декабря в Новосибирском государственном художественном музее. Название она получила в честь центрального произведения экспозиции – бронзовой скульптуры «Удачная находка в Помпеях» французского мастера Ипполита-Александра-Жюльена Мулена.

Как рассказали в министерстве культуры Новосибирской области, блок «Открытия и находки» демонстрирует подлинные образцы античного искусства. В «Путешествиях и впечатлениях» собраны живописные и графические работы, созданные под впечатлением от поездок по Греции и Италии. Наконец, «Образец для подражания» - это свидетельства влияния античности на европейское и русское искусство и становление классицизма.

«Особое место отведено творчеству великого итальянского художника, археолога и архитектора Джованни Баттиста Пиранези, принимавшего участие в раскопках Помпеев и Геркуланума. В экспозиции будут представлены его «Виды Рима», а также листы из серий «Римские древности», «Древности Коры», «Иллюстрированное описание античного водопроводного канала озера Альбано», - отметили в минкультуры.

Фото: сайт министерства культуры Новосибирской области

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