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Писатели заполнят «Белое пятно» в Новосибирске

Главная Культура
Новосибирск
20:21 20 Ноября 2019
фестиваль, писатель, библиотека
Автор: Sibnovosti.ru
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Очередной всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» пройдет в Новосибирске 23-25 ноября. Он откроется в Театральном зале Новосибирской государственной областной научной библиотеки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Организатором фестиваля является министерство культуры региона. По его данным, участниками форума станут как еще начинающие, так и известные писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и еще ряда городов. В их числе организаторы форума назвали автора романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова, Максима Кронгауза, хедлайнера детской программы Нину Дашевскую и др.

«В рамках фестиваля запланировано более 40 событий – творческих встреч, лекций, мастер-классов, круглых столов и обсуждений», - сообщили в минкультуры. 

Фото: сайт ГАУК «Новосибирская государственная областная научная библиотека»

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